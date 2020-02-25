Suriyeli ailenin yaşam mücadelesi

25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:10

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Batman'a gelen, evlerinde yiyecek ve yakacak hiçbir şeyleri bulunmayan Suriyeli aile, hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Batman merkezde bulunan Cudi Mahallesi ikamet eden Suriyeli aile metruk bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Yatarken aç uyuduklarını belirten anne Melek Ali, "Durumuz çok kötü, hiçbir şeyimiz yok, kocam çalışmıyor. Bende hastayım kocamda 3 ameliyat oldu kimse yardımcı olmadı. 3 çocuğum var 2 çocuğum süt içiyor, açlıktan ölüyoruz, bir ekmek bile yok yiyelim. Durumumuz bu kadar kötü. Bakkaldan borç alıyorduk, borcumuzu ödemediğimiz için artık bize borçta vermiyor. Bende hastayım arada bir bayılıyorum. Suriye'den geldik savaştan kaçtık buraya geldik burada durumuz içler acısıdır. Devletten 600 lira alıyoruz ama bize yetmiyor kiramız 200 lira elektrik parası ödüyoruz ve geriye bir para kalmıyor. Kocam hasta olmadan önce çalışıyordu, Allah'a şükürler olsun ihtiyacımız yoktu ama hastalandıktan sonra elimizde olan her şeyi sattık. Şimdi hiçbir şeyimiz yok kocamın ameliyatında bize kimse yardımcı olmadı, elimizdeki birikimde hastalığına gitti. Açlıktan ölüyoruz çocuğum 6 yaşında okula gidebilir ama açlıktan dolayı gönderemiyorum. Geceleri yatağımızda aç yatıyoruz, soğuktan donuyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA