Suriyeli Ailenin Yaşadığı Binanın Yıkılma Anı Kamerada

Gaziantep'te Suriyeli ailenin yaşadığı ve 3 kişinin yaralandığı binanın yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaziantep'te önceki gün yaşanan olayda Bozoklar Mahallesi, Kaptan Caddesi üzerindeki 2 katlı evin bir bölümünde göçük meydana gelmişti. Bu sırada evde bulunan Suriyeli Meryem Takel (35) ile oğlu Abdulkerim Takel (3) ve Ömer Mutarıf (3) yaralanmıştı.



3 kişinin yaralandığı olayda binanın yıkılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



(Orhan Erkılıç - Abdülkadir Güneş / İHA)