Suriyeli Ailenin Tek Odalı Evde Yaşam Mücadelesi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Trabzon'a gelen Suriyeli Halil Ailesi'nin tek odalı bir gecekonduda verdiği yaşam mücadelesi yürekleri burkuyor.



Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak Trabzon'a gelen Faysal Halil ve Ceylan Halil çifti 2.5 yaşındaki oğlu Yusuf ve 9 aylık kızları Derya ile metruk tek odalı bir gecekonduda verdikleri yaşam mücadelesi ile dikkat çekiyor. Gelen yardımlarla karınlarını doyurmaya çalışan aile kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. İnsanın yaşamakta güçlük çekeceği tek odalı bir gecekonduya 150 TL kira vermeye çalışan aile çocuklarıyla birlikte kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde sürekli hastalıklarla boğuşuyor. 9 aylık olan Derya, burnundaki sorun nedeniyle her gün hastaneye giderek buhar tedavisi görüyor. Küçük çocukların kış ayının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte giyecek bir ayakkabıların dahi olmaması nedeniyle çıplak ayakla gezmeleri ise gözlerden kaçmıyor.



Savaş sırasında Halep'te yaşayan aile 9 ay önce Trabzon'a gelerek, Orhahisar ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan bir gecekonduya yerleşti. Ailenin reisi Faysal Halil, savaştan kaçtıklarını belirterek, "Benim iki tane çocuğum var. Kimsem yoktu. Onları orada bırakmayarak kaçtım ve buraya geldim. Burada yaşamaya çalışıyoruz. İş çok baktım ama bize iş vermiyorlar. Durumumuz çok kötü çocuklar çok küçük. Ufak kızım hasta ve her gün hastaneye gidip geliyor. Tek odalı gözde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Biz iş imkanı istiyoruz. Bazı Süriyeli aileler maaş alıyor ama bize vermiyorlar. İki tane çocuğum olduğu için bundan yararlanamıyorum. 3 tane çocuk olması gerekiyormuş. İki tane çocukla zaten zor yaşıyorum bir tane daha nasıl yapacağım" ifadelerini kullandı.



Zoraki yaşadıklarını belirten Faysal Halil, "Biz bir şekilde belki idare edebiliyoruz ama çocuklar öyle değil. Süt ve yemeleri için mutfak malzemesi lazım. Bizim isteğimiz iş imkanı verilmesi. Burada kira da yaşıyorum. 150 TL vermeye çalışıyoruz. Süriye'de giysi üzerine mağazam vardı ama savaşta hepsini kaybettik. Ne ev kaldı ne de iş yeri" diyerek durumunu anlattı.



Anne Ceylan Halil ise savaştan korkup kaçtıklarını ifade ederek "Savaştan kaçıp buraya geldik, oradaki yaşantımızdan daha iyi şartlarda olacağımızı düşündük ama eşim işsiz ve işi yok. Çocukların durumu ortada ne yapacağımızı artık bilemiyoruz. Kendi ülkemize dönme durumumuz ise şu an için yok gibi çünkü savaş halen devam ediyor. Türk yetkililer bize iş bulsun çalışalım istiyorum. ya da bize yardımcı olsunlar "şeklinde konuştu. - TRABZON