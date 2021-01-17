Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)
17.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:25
ANNE HAYATINI KAYBETTİGaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ