Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)

17.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:25
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)

ANNE HAYATINI KAYBETTİGaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Gökhan Gönül İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 22:25:29. #1.15#
title