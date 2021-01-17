Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ