Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı

17.01.2021 19:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:48
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı

GAZİANTEP'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı.

GAZİANTEP'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahmun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 19:48:22. #1.14#
title