Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 09.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İçinde Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenilen daire de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında içeride bulunan Suriyeli Nur Taba ile 3 yaşlarındaki iki çocuğu panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede evdeki yangını söndürdü. Dumandan etkilenen anne Nur Taba olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangından yara almadan kurtulan isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.