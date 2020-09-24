Suriyeli ailenin ikizlerinin adı 'Türkiye' ve 'Suriye'

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Suriyeli Neddef ailesi, 8 yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarına 'Türkiye' ve 'Suriye' ismini verdi.

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Suriyeli Neddef ailesi, 8 yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarına 'Türkiye' ve 'Suriye' ismini verdi. 2 yıl önce Adıyaman'a yerleşen ikiz kızlar isimleri ile görenleri ve duyanları şaşırtırken, aileleri çocuklarına çok sevdikleri için Türkiye ve Suriye isimlerini koyduklarını söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan bir çocuk sahibi Abdulsettar ve Fatma Neddef çifti, 2012 yılı başında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e geldi. Kampa yerleştirilen Neddef çiftinin 2012 yılı Kasım ayında ikiz kızları dünyaya geldi. Uzun süre çocuklarına ne isim koyacaklarını düşünen Neddef çifti, sonunda ikizlerine kendilerine kucak açtığı ve çok sevdikleri için 'Türkiye' ile özlem duydukları toprakları 'Suriye' ismini vermeyi kararlaştırdı.

Kilis'teki kamptan 2 yıl önce ayrılarak Adıyaman'a gelen Neddef çifti, 3 çocukları ile Sıratut Mahallesinde yaşamaya başladı. Kısa süre içerisinde birçok kişi Suriyeli ailenin ikiz kızlarının isimlerini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Duyanları şaşırtan ikiz kızların inşaatlarda boyacılık yaparak geçimini sağlayan babası Abdulsettar Neddef, hem Suriye hem de Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Çocuklarına da doğumlarının ardından iki ülkenin ismini koyduğunu anlatan Neddef, "Eşimle çok düşündük ve sonunda ülkemiz Suriye ile bize kucak açıp çok sevdiğimiz yeni ülkemiz Türkiye koymaya karar verdik. Görenler ve duyanlar şaşırıyor ama biz alıştık ve kızlarımızı da isimlerini de çok seviyoruz" dedi.İkizlerin annesi Fatma Neddef ise Türkiye'de doğum yaptıktan sonra çocuklarına özlem duyduğu Suriye ile kendilerine kucak açan Türkiye ismini koyduğunu belirterek, "Suriye benim vatanım olduğu kadar Türkiye'de bizim vatanımız. Çocuklarımıza bunun için Türkiye ve Suriye isimlerini verdik. Duyanlar çok şaşırıyor ve seviniyor. Tek hayalimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.Öte yandan Türkiye ve Suriye isimleri konulan ikiz kızları evlerinde ziyaret eden Adıyaman Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı yetilileri, Neddef ailesine çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN