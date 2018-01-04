Suriyeli Ailenin İçinde Bulunduğu Minibüs Devrildi: 8 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Suriyeli bir ailenin içerisinde bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.



Kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 55 MA 433 plakalı minibüs kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS