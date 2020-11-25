Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu
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Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu

25.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:26
Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu

Gaziantep'te 450 gram ağırlığında dünyaya gelen Suriyeli ailenin bebeği, 102 günlük tedavisinin ardından 2 kilo 600 gram ağırlığına ulaşarak taburcu edildi.

Gaziantep'te 450 gram ağırlığında dünyaya gelen Suriyeli ailenin bebeği, 102 günlük tedavisinin ardından 2 kilo 600 gram ağırlığına ulaşarak taburcu edildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 haftalık dünyaya gelen ve 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kalan Meryem bebek, 102 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Neonatoloji Uzmanı Hüseyin Kaya, bebeğin erken doğduğu için akciğerlerinde problem olduğunu, 2 ayın sonunda solunum cihazından ayrıldığını belirtti.

Bebeğin kalp ve göz muayenelerinin tamamlandığını, annesi ile başarılı ve doğru beslenme sağlanarak kilo alımının sağlandığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"450 gram doğan Meryem bebek, 2 bin 600 gram ağırlığına ulaştı. 102 günlük yatış süresinin sonunda şifa ile taburcu edildi. Çok erken doğan bebeklerin taburcu edildikten sonra özellikle nörolojik sorunları açısından ve fizik tedavi rehabilitasyon gibi bölümlerde takip edilmesi gerekmektedir. Takip ve izlenimlerinin belli aralıklarla düzenli olarak devam etmesi yüksek riskli olan bu bebeklerde önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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