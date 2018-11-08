Suriyeli Ailelere Kömür Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye kömür yardımında bulundu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yurt İçi Yardım sorumlusu Aydın Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış yardımları kapsamında başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiç bir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmaya devam ettiklerini belirten Gençoğlu, bu kapsamda hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla alınan 50 ton kömürü 100 Suriyeli aileye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Suriyeli Fatma Neccar da ülkesinde olayların şiddetini artırması sonrasında çocuklarıyla birlikte yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve bu süreçte Türk halkının kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.