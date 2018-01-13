Suriyeli Ailelere Gıda Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te engelli ferdi bulunan Suriyeli 120 aileye, gıda yardımı yaptı.

Vakfın Engelli Birim Sorumlusu Abdullah Faur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak din, dil, ırk,mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik gönüllüler tarafından daha önceden kent genelinde tespit çalışması yapıldığını anlatan Faur, "Bu kapsamda belirlenen ailelere bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinden oluşan koli dağıttık."dedi.

Faur, yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, çalışmaların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesini istedi.

Suriyeli Ayşe Muhammed de 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını, bu süreçte Türk halkının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, yardımlar için teşekkür etti.