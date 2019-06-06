Suriyeli ailelere bayram yardımı
Kilis'teki Suriyeli ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı hediye edildi.
Kilis'teki Suriyeli ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı hediye edildi.
İngiltere merkezli Human Appeal Yardım Derneğince Ramazan Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıtıldı.
Suriyelilere yardım etmek için kente gelen dernek görevlileri, kamp yönetimince yapılan organizasyonla bin 973 aileye kartlarını teslim etti.
Yaklaşık 2 bin 100 aileye dağıtılması planlanan kartlarda 100 lira nakdi yardım bulunduğu, dağıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi