Suriyeli aileler yöresel yemek yaptı, Türk ailelerine ikram etti
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Suriyeli aileler yöresel yemek yaptı, Türk ailelerine ikram etti

Suriyeli aileler yöresel yemek yaptı, Türk ailelerine ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de Suriyeli aileler kendi yöresel yemeklerini yaparak Türk ailelerine ikram etti.

Bingöl'de Suriyeli aileler kendi yöresel yemeklerini yaparak Türk ailelerine ikram etti.

Bingöl Valiliği'nin bu yıl başlatmış olduğu "2021 Bingöl Kardeşlik Yılı" programı kapsamında "Kardeşlik Paylaşmaktır" teması doğrultusunda Suriyeli kanaat önderlerinin teklifi ile bir çalışma yapıldı.İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalışma ile Suriyeli aileler "Kepse" adındaki yöresel yemeklerini yaparak Türk ailelerine dağıttı.

Kurumdan yapılan açıklamada: "Kardeşlik Paylaşmaktır' teması doğrultusunda Suriyeli kanaat önderlerinin teklifi ile Ramazan ayının Müslümanlar üzerinde birleştirici ruhunu yansıtmak için Suriye'ye ait yöresel yemeklerin yapılarak Türk ve Suriyeli ailelerle paylaşmak istemişlerdir. Faaliyetin koordinesini İl Göç İdaresi Müdürlüğü üstlenmiş, yemeklerin yapılması ve paketlenmesinde Suriyeli gönüllü ailelerimiz görev almıştır. Faaliyet kapsamında yapılan yemek, Suriye'de meşhur olan "Kepse" adındaki yöresel bir lezzettir. Baharatla birlikte yapılan sarı pirinç pilavı üzerine kızarmış tavuk konularak sunulmaktadır. Suriyeli ailelerimiz evlerinde hazırladıkları bu yemekleri iftarlık menü şeklinde paketleyerek müdürümüz Akif Esen ve kurumumuzun diğer personelleri ile birlikte dağıtmışlardır. Dağıtıma Suriyeli kanaat önderlerimizde katılmış ve bu sırada ailelerle sohbet etme imkanı bulmuşlardır. Faaliyet sonunda 20 aileden 89 kişiye ulaşılmış ve bu kapsamda Türk ve Suriyeli aileler arasında olumlu bir kültürel etkileşim olmuştur"denildi. - BİNGÖL

Suriyeli aileler yöresel yemek yaptı, Türk ailelerine ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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