Suriyeli Aileler Mahalleyi Birbirine Kattı

Sivas'ta Suriyeli iki aile arasından çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Dedebalı Mahallesi 2'nci Sokak'ta iki müstakil evde oturan Suriyeli iki aile arasında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaklaşık 20 kişilik grup birbirine girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale etti. Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü kavgada darp edilen Suriyeli bir kadın 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavganın meydana geldiği sokakta güvenlik önemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS