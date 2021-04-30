Suriyeli aileler hazırladıkları yöresel ürünlerini Bingöllülere ikram etti
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Suriyeli aileler hazırladıkları yöresel ürünlerini Bingöllülere ikram etti

Suriyeli aileler hazırladıkları yöresel ürünlerini Bingöllülere ikram etti
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl'de "2021 Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında kentte yaşayan Suriyeli aileler, ülkelerine ait yöresel lezzetleri kentteki vatandaşlara sundu.

Bingöl'de "2021 Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında kentte yaşayan Suriyeli aileler, ülkelerine ait yöresel lezzetleri kentteki vatandaşlara sundu.

İl Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre, projenin nisan ayındaki "Kardeşlik Paylaşmaktır" teması doğrultusunda Suriyeli kanaat önderleri, ramazanın Müslümanlar üzerinde birleştirici ruhunu yansıtmak için ülkelerine ait lezzetleri Türk ailelerle ikram etmek istedi.

Faaliyetin koordinesi İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılarak, yemeklerin hazırlanması ve paketlenmesi sürecinde Suriyeli gönüllü aileler görev aldı.

Hazırlanan ürünler, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen ve Suriyeli kanaat önderlerinin katılımıyla 20 ailenin evlerine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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