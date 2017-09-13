Suriyeli Aileden Kaymakam Çelik'e Ziyaret

Suriye'de yaşanan iç karışıklıktan dolayı Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelen Abdulsalam Alibrahim, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik'i makamında ziyaret etti.



Alibrahim, ihtiyaçlarının karşılanmasından duyduğu memnuniyeti göstermek için ailesiyle birlikte ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.



Alibrahim, Kaymakam Çelik'e teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne minnettar olduklarını dile getirdi.



Çelik, Suriyeli Alibrahim ailesinin çocuklarına hediye verdi.