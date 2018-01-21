Suriyeli aile kaza geçirdi, 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan 5 kişiden 4'ü yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen kazada içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan 5 kişiden 4'ü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Sivas- Malatya Karayolu Kovali mevkisinde meydana geldi. Kazada içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu, Abdullah Halil yönetimindeki 65 SAA 036 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeni ile kayarak yol kenarında ki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan şoför Abdullah, eşi Cemile Halil ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan çocuklardan kazayı sıyrıklarla atlatan Hüseyin Muhammed Halil ise ambulans ile hastaneye götürülmeyi kabul etmeyerek hasar gören araçlarının başında çekicinin gelmesini bekledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.