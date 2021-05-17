Suriyeli Ahmet nişanlısı için Türkiye'de yardım gönüllüsü oldu

Suriye'deki iç savaşta ağabeyi ve nişanlısını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Hassun, ailesiyle sığındığı Türkiye'de nişanlısının vasiyetini yerine getirmek için başta Türk Kızılay olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda yardım gönüllüsü olarak çalışıyor.

Suriye'deki iç savaşta ağabeyi ve nişanlısını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Hassun, ailesiyle sığındığı Türkiye'de nişanlısının vasiyetini yerine getirmek için başta Türk Kızılay olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda yardım gönüllüsü olarak çalışıyor.

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 10 yılı geride bırakırken, acı dolu hikayeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İç savaş nedeniyle ülkesinde eğitimine ara vererek 2 yıl boyunca Suriye'de acil durumda insanların yardımına koşan Ahmet Hassun, yaklaşık 8 yıl önce hayallerini gerçekleştirmek için ailesiyle Türkiye'ye sığındı.

Kilis'te ailesiyle yaşamaya başlayan Hassun, Suriye'de acil yardım hizmetinde çalışan ağabeyini ve nişanlısını kaybettikten sonra yaşadığı acı tecrübeyi hafızasından silmek için psikolojik destek aldı.

İyilik gönüllüsü Hassun, psikolojik destekten sonra ilk iş olarak Suriye'de milyonlarca sivile yardım eden Türk Kızılay ve birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri arasında yer aldı.

Rejim yüzünden hayatı kararan, yakınlarını kaybeden Ahmet, yaşadığı zorluklara rağmen başta Türk Kızılay olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda yardım gönüllüsü olarak çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Ahmet Hassun, AA muhabirine, Suriye'deki iç savaş nedeniyle hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Hassun, şöyle konuştu:

"Suriye'deyken iki hayalim vardı. Bunlardan birisi cerrah olmaktı. Bunun sebebi insanları kurtarmaktı. Oyunculuğu da seviyorum, yeteneğim olduğu için oyuncu olmak istiyordum ama savaş nedeniyle 2011-2013 yılları arasında acil durumda çalışmaya başladım. Bu süreçten sonra Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. 2014-2015 yılları arasında da savaşta acil durumda çalışan abimi ve nişanlımı kaybettim. Bu darbeyi yedikten sonra Türkiye'de Türk Kızılay'da psikolojik destek aldım."

"Türk Kızılay benim hayatıma çok şey kattı"

Hassun, ara verdiği eğitimine Türkiye'de devam ettiğini ve birçok sivil toplum kuruluşunda da gönüllü olarak çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay, Habitat Derneği, Gülümseme Derneğinde gönüllü olarak bulundum. Türk Kızılay benim hayatıma çok şey kattı. Nişanlımın bana vasiyeti insanlara yardımcı, faydalı olmamdı. Bu vasiyeti gerçekleştirmek adına bu yola çıktım. Yarıda kalan lise eğitimimi Türkiye'de tamamladım. Lise yıllarında katkı gönüllüleri ekibini kurduk. Bu ekiple bizim Suriyeli öğrencilere hazırlık sürecinde destek oluyorduk. Ardından çocuk hakları projesini başlattım. 2017'de 'Çocuk Hakları' kitabımı yazdım. Bu sırada da Türk Kızılay'da faaliyetlere devam ediyordum. Sosyal sorumluluk, ilk yardım, kan bağışı ve birçok etkinlikte bulunuyordum."

Yardım faaliyetlerinin yanı sıra Türk ve Suriyeli gençlere gönüllü olarak eğitim verdiğini dile getiren Hassun, "Türkiye ve özellikle Kilis'te birçok ablam, teyzem, yengem, arkadaşım oldu. Türkler beni iyi yetiştirdiler. Türkiye'nin milli birliğini, vatan sevgisini onlardan öğrendim." dedi.

Hassun, çocuk hakları projesi başlatarak, Gülümseme Derneği ile 2017'de okuyamayan, savaştan gelen çocuklara yönelik psikososyal destek sağladıklarını anlattı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe Bölümü 3'üncü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencisi olduğuna aktaran Hassun, Genç Kızılay'da aynı zamanda eğitim birim başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade etti.

Ahmet Hassun, Türkiye'de hayallerini gerçekleştirmek için projeler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de internet üzerinden çocuk hakları ağını başlattım. Çünkü yabancı ülkelerin yaptığı sözleşmeler bizim toplumumuza uymuyor. O yüzden toplumlarımızın sorunlarını çözmek için böyle bir çalışmaya başladım. İkinci projem de göç ve sivil toplum araştırmaları olacak. Hem çalıştaylar hem platformlar düzenleyerek bu ağı gerçekleştireceğiz. Türk ve Suriyeli bireylerle iletişime geçerek birlikte bir şeyler üretmeye çalışacağız. Bu projeyle sivil toplum ve göç bölümünü ortaya çıkartmak istiyorum. Birçok insan bizimle bu yolda var. Bunu Türkiye'de gerçekleştirmek istiyorum. Bu projeyi gerçekleştirip Türk Devletine sunarak bütün üniversitelerde açılmasını umuyoruz."

Hassun,Türkiye'nin kendisine ve ailesine çok şey kattığını, atalarının da Türk olduğunu ve o duygunun içinde yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz