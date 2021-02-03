Suriyeli Abdullah tek gözünün ışığının sönmemesi için yardım bekliyor
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Suriyeli Abdullah tek gözünün ışığının sönmemesi için yardım bekliyor

03.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:02
Suriyeli Abdullah tek gözünün ışığının sönmemesi için yardım bekliyor

Kayseri'de yeni bir yaşam kuran Suriyeli Dilli ailesinin en küçük çocukları Abdullah, beyin tümöründen dolayı görme yetisini tamamen kaybetmemek için yardım bekliyor.

Kayseri'de yeni bir yaşam kuran Suriyeli Dilli ailesinin en küçük çocukları Abdullah, beyin tümöründen dolayı görme yetisini tamamen kaybetmemek için yardım bekliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen Emine Dilli ve eşi, 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kayseri'de dünyaya gelen ailenin 1,5 yaşındaki oğulları Abdullah'ın gözlerinde 12 aylıkken görme problemi ortaya çıktı. Beyin tümörü olduğu belirlenen Abdullah'ın sağ gözü zamanla görme yetisini kaybetti, sol gözü ise yüzde 10 görüyor.

Ameliyat edilmesi gereken Abdullah'ın annesi, hem ameliyat masrafları hem de çocuğunun kullanması gereken ithal ilacın karşılanması için yardım bekliyor.

Anne Emine Dilli, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce ülkelerindeki zulümden dolayı Halep'ten Türkiye'ye geldiklerini ve Kayseri'ye yerleştiklerini söyledi.

Küçük oğlu Abdullah'ın sağlık sorunlarından dolayı zor günler geçirdiklerini anlatan Dilli, "Bugüne kadar 5 hastaneye gittik, 'burada ilacı yok, Ankara'da var' dediler. Sol gözü görmüyor, sağ gözünü de kaybetmesin diye yardım edilmesini istiyoruz." dedi.

Dilli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümünde tedavi gören çocuğunun ameliyat edilmemesi halinde diğer gözünün de kör olacağını dile getirdi.

Ankara'ya tedavi için gitmekte zorlandıklarını anlatan Dilli, "Elimizdeki tüm parayı bu hastalık için kullandık, hiçbir şeyimiz kalmadı. Eğer yardım edilmezse diğer gözünü de tamamen kaybedeceğiz. İnşallah sesimizi duyarlar, diğer gözü kurtarırız. Sürekli kullanılması gereken damlalar var, çok pahalı hem de Türkiye'de yok. Gazi Hastanesinde ameliyat edilecek ancak bizim masrafları karşılamak için imkanımız yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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