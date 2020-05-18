Suriyeli 9 yaşındaki Muhammed, Ronaldo gibi olmak için destek istiyor HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedefleyen 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Hammud, spor kulüplerine kayıt olup kendisini geliştirebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istedi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedefleyen 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Hammud, spor kulüplerine kayıt olup kendisini geliştirebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istedi.

Suriye'nin Halep kentindeki iç savaş sırasında rejimin hava saldırısında yakınlarına düşen bombanın şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan anne Hadice Mustafa Sellum, baba Halid Muhammed El Hammud ve bir kardeşiyle birlikte 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Muhammed El Hamud, bir sivil toplum kuruluşunun kurduğu takımda futbol oynamaya başladı.

TAKIMDA KISA SÜREDE POPÜLER OLDUYetenekleri sayesinde kısa sürede arkadaşları arasında popüler olan minik Muhammed, Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo gibi yıldız olmayı hedeflediğini söyledi. Antrenörü Ahmed Al Hac'ın desteğiyle kendisini daha da geliştireceğine inandığını kaydeden Muhammed, "Başarmak için çok çalışıyorum ve kendime güveniyorum. Bir gün yıldız olacağıma inanıyorum ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan benim gibi Suriyeli çocuklara futbol alanında imkan sağlanmasını, Türk spor kulüplerinde yer almamıza izin verilmesini arzu ediyorum" dedi.HAREKETLERİYLE İZLEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYORAntrenör Ahmed Al Hac ise 50 kişilik ekibiyle çalışmalar yaptığını kaydederek, "Muhammed'i bir çalışma sırasında keşfettim ve 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Muhammed idmanlarını hiç aksatmıyor. Yaptığı birbirinden güzel hareketleri ile izleyenlerin ilgisini çekiyor. Oldukça iyi. Azimli ve kararlı olan Muhammed'le yakından ilgileniyorum. Umarım bir gün hayalini gerçekleştirir" diye konuştu.İç savaş sırasında rejimin saldırısında yaralandığını ayaklarını kullanamadığını belirten anne Hadice Mustafa Sellum da oğlunun mutlu olması ve hayalini gerçekleştirmesi için dua ettiğini, kendisine destek verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA