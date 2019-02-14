Suriyeli 6 Kadının Çocuklarıyla Birlikte Yaşadığı Evde Yangın Çıktı

Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta Suriyeli 6 kadının çocuklarıyla birlikte yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı ve diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan yangında 2 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Binada Suriye'deki iç savaşta eşlerini kaybetmiş 6 kadının çocuklarıyla birlikte yaşadığını anlatan Özdemir, binayı kentte faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun kiraladığını ve yetim çocuklar için ailelerine teslim ettiğini ifade etti.

Özdemir, yangın sonrası binanın boşaltıldığını ve ailelerin aynı sivil toplum kuruluşu tarafından daha güvenli evlere yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA