Suriyeli 432 bin 956 çocuk okullu olacak
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Suriyeli 432 bin 956 çocuk okullu olacak

Suriyeli 432 bin 956 çocuk okullu olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de eğitim çağındaki 1 milyon 272 bin 692 Suriyeli sığınmacıdan 839 bin 735'ninin eğitime devam ettiğini, okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altıdaki öğrencinin kayıt sürecinin ise sürdüğünü belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de eğitim çağındaki 1 milyon 272 bin 692 Suriyeli sığınmacıdan 839 bin 735'ninin eğitime devam ettiğini, okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altıdaki öğrencinin kayıt sürecinin ise sürdüğünü belirtti. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde, 2020- 2021 eğitim döneminde okula giden Suriyeli öğrenci sayısının illere ve cinsiyete göre dağılımı, Suriyeli öğretmen sayısı, Suriyeli öğrencilerden oluşan okul sayısını sordu. Gürer ayrıca okula devam yaşında olup, okulla buluşamayan ya da başlayıp, eğitimini bırakan Suriyeli öğrenci sayısını sordu.

15 BİN 839 OKULDA EĞİTİM Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçici sığınma altındaki öğrencilerin devlet okullarında, Türk akranlarıyla birlikte eğitim öğretim gördüklerini belirterek, "Bu öğrenciler yaklaşık olarak 15 bin 839 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaktadır" dedi.Okullarda Suriyeli öğretmenlerin görev yapmamakta olduğuna dikkat çeken Selçuk, "Teşvik ödemeleri UNICEF tarafından yapılmakta olan bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda destek olan Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmaktadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11 bin 911'dir" dedi.'839 BİN SURİYELİ EĞİTİM GÖRÜYOR' 

Bakan Selçuk, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 5-17 yaş aralığında eğitim çağında 1 milyon 272 bin 691 nüfus bulunduğunu da kaydederek, "Eğitim çağındaki nüfusun 839 bin 735'i öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir. Okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altındaki öğrencinin okullara kayıt süreci ise devam etmektedir" açıklamasında bulundu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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