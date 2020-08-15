Suriyeli 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili, 3 saatte yakalandı (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak, 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu L.S. ile M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:28
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak, 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu L.S. ile M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA