Suriyeli 15 Yaşındaki Çocuk, 9 Kişilik Ailesinin Geçimini Çöpten Sağlıyor

Kilis'te, Suriyeli 15 yaşındaki Abdullah Hassan, 9 kişilik ailesinin geçimini çöpten plastik atık ve kağıt toplayarak sağlıyor.

Suriye'de Esad'ın zulmünden kaçarak Kilis'e gelen Abdullah Hassan ve 3 kardeşi, ailesinin günlük ihtiyaçlarını çöpten kağıt ve atık maddeleri toplayarak sağlıyor. Babasını savaşta kaybeden Abdullah Hassan'ın, kendisiyle beraber 4 erkek, 4 kız olmak üzere 8 kardeşi bulunuyor. Kendisinden küçük 3 kardeşiyle birlikte sabah saat 07.00'de kalkan Hassan, çöp konteynerlerinden plastik atıklarla birlikte kağıt ve benzeri atık maddeleri topluyor. Akşam topladıklarına satarak evine günde ortalama 20-25 lira kazandırdığını ifade eden Hassan, " Sabah saat 07.00'de kalkıyorum. 3 kardeşimle birlikte çöplerden atıkları akşama kadar topluyorum. Günde 20-25 lira kazanıyoruz" diye konuştu.

Abdullah Hassan ve kardeşlerinin boylarından büyük plastikleri doldurdukları çuvalı taşımakta zorluk çektiği gözlendi. - KİLİS