Suriye zirvesi öncesi kritik görüşme

03.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:49

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kritik NATO Zirvesi öncesi bir araya geldi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kritik Suriye konulu Dörtlü Zirve öncesi Londra'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı meselelerin ve NATO'nun durumunun ele alındığı görüşmede Türkiye de konuşuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı çatışıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlayabilmek için bugün düşmanımız kimdir, bunun net bir şekilde ortaya konması lazım ve bu sebeple ortak çıkarları paylaştığımızı düşünüyorum. Tabii ki ABD'nin yatırımını azaltmasıyla Avrupa'nın arttırması gerektiğinin farkındayım. Terörle mücadelede daha etkili mücadele edilmesi gerekiyor ve bu da net bir ifadelerin ortaya konması, netleştirilmesi gerektiğini bize söylüyor" ifadelerini kullandı.



Fransa'nın Afrika'daki varlığına değinen ABD Başkanı Trump, "Afrika'da çok büyük bir iş başardınız. Oradaki varlığınız çok önemli. Birçok ülkeden daha fazla varlığınız vardı, gerçekten harikaydı ve ABD'nin onlarca yıldır ne kadar çok orantısızca fazla ödeme yaptığını söylemeniz gerçekten önemli. Diğerlerinin de çok az ödeme yaptığını, az katkıda bulunduğunu ancak bununla orantısız bir fayda sağladığını görüyoruz ve bunu da yavaş yavaş değiştiriyoruz. Ama biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. Bunu da tabi ki uzun uzun görüştük. Aynı şekilde John Stoltenberg ile de görüştük. Burada toplanan paralar tüm bu ülkeler ödemelerini arttırdığı için bunu görmek gerçekten güzel" dedi.



Fransa ile şu anda amaçlarının farklı olduğunu belirten Trump, İran'ın internete erişim yasağı getirmesini eleştirerek, "Çok daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Irak'tan bahsettiniz ama İran da bu resmin içerisinde. İran'da olanlara bakacak olursanız ülkenin her tarafında protestolar var ve çok fazla insan ölüyor. Herkes bunun farkında ve bu sebeple interneti kapattılar. Kimse ne olduğunu öğrenemesin diye internete erişimi kapattılar ülkede. Ancak medya oraya gidebilecek olsaydı tabi ki oraya girmeleri son derece zor, ama orada çok fazla insanın öldüğünü görebilecekti" dedi.



"NATO 3 sene içerisinde büyük ilerleme sağladı"



NATO'nun ilerleme sağlamasından gurur duyduğunu ifade eden Trump, "NATO gerçekten 3 sene içerisinde çok fazla ilerleme sağladı. Bundan gurur duyuyoruz ve NATO gerçekten çok önemli bir görev yerine getiriyor. Kesinlikle inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Macron da her şeyin içinde ve bu gücün doğru olarak kullanılmasından yana olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. NATO'nun doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. İyi görüşmelerde bulunduk. Birçok kişi ve birçok ülkeyle görüşmeler yapacağız. Bazı ülkeler sorumluluklarını yerine getirmiyor ama ticaret konusunda onlarla ilgileneceğiz. Biliyorsunuz, ticaret konusunda çok güçlüyüz. ABD'nin sırtından çok fazla kar sağlıyorlar ama şunu da hatırlatmak lazım. NATO son derece güçlü bir kurum. Çok büyük ilerleme sağladı. Artık daha ABD açısından daha adil bir noktaya gelmiş olmamız lazım. Çünkü 4 buçuk, 5 gibi inanılmaz bir yüksek oranda yatırım yapıyoruz ve tabi ki hiçbir ülke bize yaklaşmış değil. Ancak diğer ülkeler sadece yüzde 1 ve bunun da altında ödeme yapan ülkeler var. Onlara herhangi bir saldırı olduğu zaman biz onları koruyoruz ve bu gerçekten adil değil. Birçok değişiklik oldu son dönemde" dedi.



Fransa ile ticaret anlaşmaları



Fransa ile ithalat ve ticaret anlaşmaları konusunda Macron'a mesajının sorulması üzerine Trump, "Bu konuda görüştük ve çözüme ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Belki de vergiler konusunda çok kolay bir uygulama değişikliği ile çözüm getirilebilir ama biliyorsunuz bahsedilen Amerikalı teknoloji firmaları var. Ama Amerikan şirketleri söz konusu ve önemli olan tabi ki Amerikan şirketleri ancak bize vergi vermeli. Başka ülkelere değil. Vergileri neden getirdiğimizi Sayın Macron da biliyor. Ama ancak bu şekilde olacaktır. Bu konuyu çözeceğimizi düşünüyorum. Ortak bir çıkar için bir vergi uygulamasıyla çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik sorulan soruya cevap veren Trump, "Askerlerimizi Türkiye sınırından çektik. Petrolü korumak açısından orada kaldık ama Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.



"Türkiye'den iki şeyi netleştirmesini istiyorum"



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye konusunda gerçekten derin iş bilirliğine sahibiz. Güvenlik ve ticaret konusunda, Avrupa Birliği ve Fransa olarak birçok konuda iş birliğimiz var. Tabi ki tüm liderlere saygım var. Ama benim hakkımda kötü şeyler söyleyenlere bir şey diyemem ancak Türkiye'den netleştirmeye ihtiyacımız var. En azından 2 konuda netlik istiyorum. Nasıl oluyor da NATO'nun bir üyesisiniz ve bir yandan da Rusya'dan S-400 satın alabiliyorsunuz, teknik olarak bu mümkün değil. Evet bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanından netleştirme rica ediyorum. İkinci olarak da anlıyorum ki, buradaki bütün sonuçları bloke edeceklerini söylüyorlar. Eğer terörist organizasyon terör örgütü konusunda YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesini, NATO ülkeleri bunu yapmazsa, bu şekilde kabul etmezse bütün bu zirveden çıkacak tüm kararları bloke edeceklerini söylüyorlar. Eğer NATO'nun ciddi bir üyesi olmaları gerekiyorsa bunu netleştirmeleri gerekiyor" dedi.



Türkiye'nin S-400 satın aldığı için yaptırım uygulanması konusunda soru sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda görüşüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye patriot füzelerimizi almak istemişti ve Obama yönetimi buna izin vermedi. Başka bir füze almak üzereyken ancak alabilirsiniz dediniz ki, aynısı da değildi zaten ve Türkiye çok uzun zamandır patriot füzesi almak istiyordu. NATO'nun kullandığı en iyi sistemdi. Bunu Türkiye'ye satmıyorlardı. Bu hikayenin başka bir tarafı daha var ancak bu konuları Türkiye ile de görüşeceğiz. Yarın da görüşmelerimiz olacak" açıklamalarında bulundu.



"Vahşi bir saldırıydı"



Geçtiğimiz Cuma günü Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili Başkan Trump, "Tabi saldırganı durdurmuş olmaları gerçekten çok güzel, büyük bir iş. Vahşi bir saldırı olduğunu görebiliyorsunuz ama neredeyse olayın hepsi kameralara yansıdı. İngilizlerin bu konuda olaya müdahale etmeleri gerçekten çok etkileyiciydi. Korkunç bir saldırıydı tabi ki. İnsanlar zarar gördü. Bunun bir terör saldırısı olduğunu biliyorum" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA