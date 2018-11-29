Suriye Yüksek Düzeyli Toplantılarının 12'ncisi Astana'da Yapılacak

Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on birincisinde, Anayasa Komitesi'yle ilgili istişarelerin yoğunlaştırılması ve komitenin en kısa zamanda kurulması hususundaki ortak kararlılık ifade edildi. Toplantıda bir sonraki toplantının Şubat ayında Astana'da yapılması kararlaştırıldı.

Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on birincisi 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Astana'da düzenlendi. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar eşgüdümlendiği ve sahada yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'yle ilgili istişarelerin yoğunlaştırılması ve komitenin en kısa zamanda kurulması hususundaki ortak kararlılığın ifade edildiği belirtilerek, "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra'nın uygulanmasına dair irade teyit edilmiş, İdlip'te ateşkesin kalıcı kılınmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri reddedilerek, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutum teyit edilmiştir. Taraflar, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018 tarihinde karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir" denildi.

Toplantıda alınan karar ile Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on ikincisinin önümüzdeki Şubat ayında Astana'da yapılması kararlaştırıldı. - ANKARA