Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

21.10.2019 13:18
Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı
Kaynak: DHA
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