Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı
Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptıSuriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı.
21.10.2019 13:18
Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı
Suriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.