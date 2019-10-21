21.10.2019 13:18

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.

Kaynak: DHA