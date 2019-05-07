Suriye'ye Zırhlı İş Makinesi Sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye, zırhlı iş makinelerinin sevkiyatı yapıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye, zırhlı iş makinelerinin sevkiyatı yapıldı.
Zırhlı iş makineleriyle bu sabah Kilis'e ulaşıldı. İş makineleri, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Sınır kapısından geçirilen zırhlı iş makineleriyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesine gidildi. Zırhlı araçların, el yapımı patlayıcı ve mayın imhasında kullanılacağı belirtildi.
- Kilis
Kaynak: DHA