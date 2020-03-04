Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA