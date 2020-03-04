Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

04.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:11
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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