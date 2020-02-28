Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

28.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:01
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY 'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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