Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

28.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:52
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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