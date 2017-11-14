Suriye'ye Yönelik Yardımlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 10 ayda Suriye'de yaklaşık 370 milyon ekmek dağıtımı yapıldığı bildirildi.



İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'deki ailelere damak tatlarına uygun ekmek ulaştırdıklarını belirtti.



Suriye'deki bazı fırınlara un desteği de verdiklerini belirten Tosun, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde kurulan fırında ekmek üreterek, ailelere ulaştırıyoruz. Ocak-ekim döneminde yaklaşık 370 milyon ekmek Humus, Hama, İdlib, Şam ve Halep kırsalı ile Türkiye sınırına yakın kamplardaki Suriyeli ailelere ulaştırıldı." ifadesini kullandı.



Tosun, iç savaş mağduru ailelere yönelik yardımların devam edeceğini kaydetti.