Suriye'ye Yeni Füze Saldırısı

Suriye'ye Yeni Füze Saldırısı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü.

Suriye'ye Yeni Füze Saldırısı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü. 

Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarını hedef alan füzelerin, Suriye'nin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. - York

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