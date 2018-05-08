Suriye'ye Yeni Füze Saldırısı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü.

Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarını hedef alan füzelerin, Suriye'nin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. - York