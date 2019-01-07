Suriye'ye Un Yardımı

İnsanı İnşa Derneği "Ekmeğini Paylaş" kampanyası kapsamında Suriye'ye 45 ton un gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Afrin ve köylerinde yaşayanlara 22 ton, İdlib bölgesinde yaşayan savaş mağdurlarına ise 23 ton un yardımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Halim Ayyıldız, bölgede fırınlarda yeterince un kalmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bunun için İnsanı İnşa Derneği olarak Ekmeğini Paylaş kampanyasını başlattık. Suriye'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına, insani yardımlarda bulunuyoruz. Tırlarımız lojistik merkezlerimizden Suriye'deki mağdurlara gönderilecek. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeyi amaçlıyoruz. Kardeşlik bilinci ile destek olacağız. 45 ton unu göndermemize vesile olan yardımseverlerden Allah razı olsun. İnsanı İnşa Derneği terörden arındırılan ve diğer bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmaya aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA