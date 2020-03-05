Suriye'ye uğurlanan Mehmetçiğe duygusal veda: 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam'

05.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:20

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırötesi operasyonlarına görev değişimine katılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan 210 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye uğurlandı. Askerlerin, ellerinde Türk bayrakları, yanlarında çocukları, kucaklarında bebekleriyle uğurlama törenine katılan aileleriyle vedalaşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama töreninde küçük çocuğun, 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam' demesi kameralara yansıdı.

TSK tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Van'dan da askerler sevk edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan 210 Mehmetçik için Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, silah arkadaşları, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan uğurlama töreni, Suriye'ye görev değişimi için yola çıkan Mehmetçiklere duaların okunması ile devam etti. Sela ve ezanın okunduğu uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları, kucaklarında bebekleriyle uğurlama törenine katılan aileler, görev değişimi için Suriye'ye giden yakınları için dua etti. Mehmetçikler aileleriyle vedalaşırken, kundaktaki bebeklerini kucaklarına alıp öpmeleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama törenindeki selam duran askerler arasındaki babasının yanına gelen küçük bir çocuk ise, 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam' dedi. O anlar kameraya yansıdı.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Suriye'deki Mehmetçiklere destek vermek için Van'dan da uğurlama töreni düzenlendiğini belirterek, "Bu törene katıldığınız ve destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraberdir. Ülkesini ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla, erkeğiyle, askeriyle, polisiyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Onun için bugün bütün egemen güçlerinin hesaplarının görüldüğü Ortadoğu'da ve özellikle Suriye'deki halk paramparça edildi. Ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi ve İdlib'de bulunan 4 milyon insanın da tekrar muhacir edilmesi ve özellikle ülkemize doğru göçe zorlanması için birileri seferber olmuş. Biz de Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz ve o bölgede görev yapan sağlık personelimiz o insanların hayatını normalleştirmek için, hayatını idame edebilmeleri için, o Müslüman kardeşlerimize kendi vatandaşıymış gibi sahip çıkmaya çalışıyor. Bugün Van'dan da bu taburumuz onların yardımına, desteğine gidiyor. Rabbim yollarını açık eylesin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim Ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim ülkemizdeki bütün insanları huzurunu, güvenini, barışını daim eylesin" dedi.'RABBİM, MEHMETÇİĞİMİZE GÜÇ VE KUVVET VERSİN'Türk Ordusunun her zaman barışın yanında olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "Ordumuz mazlum insanların yanında olmuştur. Van'dan yola çıkan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayan Van halkına da kamu kurumlarına ve siyasi parti temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Bu töreni düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ve ekibine, jandarmalarımızı uğurlamaya gelen ailelerine teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Onları anarken Van'ın Başkale depreminde hayatını kaybeden, Bahçesaray yolunda çığ altında kalan deprem ve çığ şehitlerimizi de anıyorum ve onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türk Ordusu ve polisi her zaman milletinin emrinde olmuştur. Çığ olduğunda da çığ bölgesine koşan yine onlardır. Deprem olduğunda da deprem bölgesine koşan yine onlardır. Onlar bizim canımız, onlar bizim herşeyimiz. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Onlara kem gözle bakanlara Allah fırsat vermesin. Birliğimize, beraberliğimize kastedenlere Allah fırsat vermesin. Allah kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eylesin inşallah. İnşallah Mehmetçiğimiz belasız görevini ifa edip, tekrar ailelerinin yanına Van'ımıza geri gelecekler. Biz uğurladığımız gibi inşallah sizi sağlıkla aynı şekilde karşılayacağız" diye konuştu.'İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ VE GELECEĞİZ'Mehmetçikler ise, Suriye'ye göreve gidecekleri için çok gururlu olduklarını, dile getirerek, "Çok mutluyuz çok gururluyuz. Başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah başaracağız ve geleceğiz. Kimsenin gözü arkada kalmasın" mesajlarını verdiler.

Uğurlama törenine katılan aileler de "Allah Mehmetçiğimiz yar ve yardımcısı olsun. Onları gururla uğurlamaya geldik. Yüce rabbim şer güçlere karşı onları muvaffak eylesin. Devletimizi korumak adına birilerinin mücadele vermesi lazım. Kazasız belasız gitsinler gelsinler. Bütün askerler hepimizin oğludur. Sadece bizimkine değil bütün hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Gerekirse biz de gidebiliriz" diye konuştular.

Kaynak: DHA