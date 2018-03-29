Suriye'ye Tankerlerle Akaryakıt Gönderildi

Kilis'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine lojistik destek faaliyetleri sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderilen akaryakıtların Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği öğrenildi. - KİLİS