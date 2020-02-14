Suriye'ye tank sevkiyatı (3)
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Suriye'ye tank sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.

14.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:35
Suriye'ye tank sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere 'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.


Kaynak: DHA
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