Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

21.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:24

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA