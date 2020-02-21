Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti.
21.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:24
SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA