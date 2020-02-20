Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
Haberler » Güncel » Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Haber

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

20.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:58
Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kayseri Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler