Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
20.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:58
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ
Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA