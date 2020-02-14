Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
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Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor.

14.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:35
Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere 'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan 20 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında 'in İslahiye'ye ulaştı. Araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),

Kaynak: DHA
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