Suriye'ye tank sevkiyatı
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Suriye'ye tank sevkiyatı

Suriye'ye tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:29
Suriye'ye tank sevkiyatı

'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR'dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Suriye'ye tank sevkiyatı
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