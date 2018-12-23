Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Suriye'ye sevkıyat sürüyorKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu bataryaları sevkiyatı yapıldı.

Suriye'ye sevkıyat sürüyor

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu bataryaları sevkiyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan uzman çavuş. Astsubay ve subaylardan oluşan komandolar, otobüsler ile dokça topçu bataryaları sevk edildi. Askeri sevkıyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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