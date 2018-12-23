Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı.

Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan uzman çavuş. Astsubay ve subaylardan oluşan komandolar, otobüsler ile dokça topçu batarları sevk edildi. Askeri sevkıyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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