Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)
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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYORSuriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

08.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:51
Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde 'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),  


Kaynak: DHA
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