Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

09.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:42
Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde 'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) 'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
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