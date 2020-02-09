: Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

09.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:40

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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