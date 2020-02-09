Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.
Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.