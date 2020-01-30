Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi
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Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.

30.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:05
Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı 'ın ilçesinden devam ediyor.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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