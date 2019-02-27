Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi

Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. - KİLİS

Kaynak: İHA